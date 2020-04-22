Почаевскую Свято-Успенскую лавру закрыли на карантин, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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На въездах в Почаев оснащены четыре карантинных поста. На них круглосуточно несут службу полицейские, спасатели и военнослужащие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

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Правоохранители и военные следят за соблюдением карантинных ограничений, выясняют маршрут и цель поездки людей, делают температурный скрининг, проводят разъяснительную работу, если нужно - осуществляют санитарную обработку транспорта.

"Заезжать в город выезжать из него разрешено только медикам, работникам социальных служб и людям, которые обеспечивают населенный пункт продовольствием, лекарственными средствами и спецтранспорту", - заявил начальник ГУНП в Тернопольской области Александр Богомол, который проверил работу карантинных постов.

Также сообщает, что с 21 апреля Почаевскую Свято-Успенская лавра закрыли на карантин.

Полицейские обращаются к жителям Почаева с призывом соблюдать ограничительные меры и без надобности не выходить из дома.

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Напомним, на Пасху в украинские церкви пришли 130 тысяч верующих. По данным Нацполиции, богослужения в почти 14 тыс. храмов Украины прошли без нарушений, зафиксированы 19 случаев несоблюдения карантина.

В Тернопольской области полиция зафиксировала нарушение карантина в Почаевской лавре, в храм во время Пасхального богослужения пустили прихожан, несмотря на установленные ограничения.

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На внеочередном заседании районной комиссии по ВТЕБ и ЧС было принято решение, что в городе Почаев со следующего дня вводится запрет на въезд/выезд. Ограничения связато с тем, что за сутки количество случаев COVID-19 удвоилось и достигло 42 человек.

Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак прогнозирует, что вспышка количества случаев инфицирования COVID-19 в Украине после многолюдных пасхальных служб может быть через пять-десять дней.