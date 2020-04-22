"Почему не запаковали и не вывезли?": Мэр Ивано-Франковска Марцинкив распорядился вывезти ромов на Закарпатье. ВИДЕО

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Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив дал поручение вывезти людей ромской национальности из города в Закарпатскую область. Однако с этой задачей правоохранители не справились полностью.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом глава города сообщил на еженедельном оперативном совещании.

"Также цыгане, нет, вернее, лица ромской национальности. Мы уже бус давали. Вывезли их на Закарпатье. Почему они дальше здесь?", - отметил он.

По словам начальника городского управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Игоря Влизло, 12 человек отказались ехать.

"Что значит отказались? А почему не запаковали? Есть полиция. До следующего вторника вы должны решить эту проблему. Мы вам автобус дали. Полиция просила дать автобус - дали. Почему не запаковали и не вывезли?" - сказал мэр города.

На оперативном совещании прозвучала информация, что правоохранители вывезли из Ивано-Франковска десять человек ромской национальности и на границе передали их закарпатской полиции.

"Это надо вторую ходку сделать", - добавил Марцинкив.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение Пасхальных праздников на Ивано-Франковщине умерли 5 человек: у двоих COVID-19 подтвержден, еще у троих - проверяется, - мэр Марцинкив

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Топ комментарии
+24 Fobos
зараз почнеться вереск про хвашистів..
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22.04.2020 10:43
+15 Иван Иванов f6220c5d
Бля!!!!Мени вин ПОДОБАЕТЬСЯ!!!!ЧЫСТО УПАКОВАТЬ ИНДЕЙЦЕВ!!!!!!АХАХАХАХ!!
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22.04.2020 10:45
+13 cloud2009 26ea8082
основная суть этого народа... + наркоторговля + привокзальные разводы....+ психология для кидка лохов...

"Чому не запакували і не вивезли?": Мер Івано-Франківська Марцінків розпорядився вивезти ромів на Закарпаття - Цензор.НЕТ 2873
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22.04.2020 11:05
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