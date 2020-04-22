"Почему не запаковали и не вывезли?": Мэр Ивано-Франковска Марцинкив распорядился вывезти ромов на Закарпатье. ВИДЕО

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Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив дал поручение вывезти людей ромской национальности из города в Закарпатскую область. Однако с этой задачей правоохранители не справились полностью.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом глава города сообщил на еженедельном оперативном совещании.

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"Также цыгане, нет, вернее, лица ромской национальности. Мы уже бус давали. Вывезли их на Закарпатье. Почему они дальше здесь?", - отметил он.

По словам начальника городского управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Игоря Влизло, 12 человек отказались ехать.

"Что значит отказались? А почему не запаковали? Есть полиция. До следующего вторника вы должны решить эту проблему. Мы вам автобус дали. Полиция просила дать автобус - дали. Почему не запаковали и не вывезли?" - сказал мэр города.

На оперативном совещании прозвучала информация, что правоохранители вывезли из Ивано-Франковска десять человек ромской национальности и на границе передали их закарпатской полиции.

"Это надо вторую ходку сделать", - добавил Марцинкив.

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