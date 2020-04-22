На Львовщине вспышка COVID-19 среди медиков - пациентка скрыла контакты с больной: "Аж на третий раз она рассказала, что у нее была родственница из Италии". ВИДЕО

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Коронавирус подтвердили у двух медиков амбулатории, они находятся на лечении.

На Львовщине женщина, контактировавшая с больной коронавирусом родственницей, скрыла информацию и подвергла опасности 35 медиков. Буквально в 2 километрах от Львова пришлось закрыть семейную амбулаторию из-за массового заражения. Здесь обслуживалось 6 тысяч человек, говорится в сюжете "Надзвичайних новин", передает Цензор.НЕТ.

Амбулаторию официально признали очагом опасной болезни. Отмечается, что уже подтвердили коронавирус у двух медиков, они находятся на лечении.

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Специальные защитные костюмы имеют только те медики, которые непосредственно контактируют с больными коронавирусом, а все остальные рассчитывают на наличие совести и ответственного отношения к ним.

Коронавирус и карантин
карантин Львовщина врачи COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+4 2pac
Долго думал перед тем ка ляпнуть??!🥳🥳🤦
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22.04.2020 11:36
+2 кацахол
Так, найбільш хамовита і безповідальна частина населення- саме лохторат ЗЕ.
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22.04.2020 11:49
+1 Alex Sokolov 0d8421f8
Извините, но заглавный текст новости несколько "по-дебильному написан". У многих есть родственники в других странах, но это не может само по себе являться причиной для заражения. А вот непосредственные встречи с ними - другое дело, о чем уже узнаешь из самой статьи.
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22.04.2020 11:50
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