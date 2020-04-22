"Все поменять - избавиться от бюрократии, со временем избавиться от налогов и чуть-чуть отойти от рекомендаций МВФ", - Саакашвили. ВИДЕО

8037

Экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили считает, что украинские власти должны искать новые методы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью на телеканале Украина 24. По его словам сотрудничество Украины и МВФ неизбежно, но необходимо "чуть-чуть" отойти от рекомендаций его специалистов.

"Все поменять - избавиться от бюрократии, избавиться от 80-90% регуляции, со временем избавиться от налогов и чуть-чуть отойти от рекомендаций МВФ, но разговаривать с ними потому, что иначе не получается. В Грузии мы от них отказались и слава Богу. И двигаться вперед. Не говорить, что мы не будем МВФ принимать и возвращаться к старой системе - нету старой системы. Некуда возвращаться!", - сказал Саакашвили.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский предложил Саакашвили должность вице-премьера по реформам, - СМИ