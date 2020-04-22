За одного нашего военного я отдал бы 50 или 100 "беркутовцев", - Зеленский. ВИДЕО

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Президент Владимир Зеленский подчеркивает важность возвращения удерживаемых в России или на временно оккупированных территориях украинцев. За одного героя он готов отдать 50 или 100 бывших "беркутовцев".

Об этом президент говорит в фильме "Год президента Зеленского", информирует Цензор.НЕТ.

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"Я так считаю (со мной могут не согласиться многие украинцы, но я уверен, что я прав): за одного нашего военного я бы отдал 50, 100 беркутовцев", — сказал Зеленский.

"Для меня ценнее возвращать наших героев – для меня они все герои, которые защищали и защищают Украину – это и есть наше сокровище. Мы возвращаем всех наших украинцев", — добавил он.

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Президент напомнил, что состоялось уже 3 обмена удерживаемыми лицами. Он связывает интенсификацию этого процесса с тем, что начал прямой диалог с президентом РФ Владимиром Путиным.

Зеленский считает, что в вопросе обмена Украина победила и люди победили, потому что "вернулись к своим близким и к детям".

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Напомним, в четверг, 16 апреля, состоялся обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернулись 20 граждан, которые содержались на временно оккупированных территориях.