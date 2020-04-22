Украина заблокировала в ООН еще одну манипулятивную резолюцию, поданную РФ, - Кулеба. ВИДЕО

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Россия продолжает подавать в Генассамблею ООН манипулятивные проекты резолюций, главная цель которых - под прикрытием борьбы с пандемией COVID-19 размыть санкционный режим.

22 апреля РФ вынесла на утверждение новый документ, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины. Текст подкорректировали, но его манипулятивная суть не изменилась.

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Украина не могла поддержать такую ​​резолюцию. Она прервала так называемую "процедуру умолчания" и заблокировала эту инициативу. В сообщении отмечается, что , как и несколько недель назад, Украина стала двигателем группы стран, которые помешали российским манипуляциям в ООН.

"Как я обещал еще в начале апреля, мы будем в дальнейшем блокировать попытки России разрушить санкционный режим. Для эффективной борьбы мира с пандемией нужны реальные решения, которые будут нести практическую пользу. И точно не нужны политизированные резолюции, преследующие цель ослабить санкции", - отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Как пример эффективных решений приводятся две резолюции о противодействии COVID-19, уже одобренные Генассамблеей ООН, соавтором которых стала также Украина.

Украина заблокировала в ООН еще одну манипулятивную резолюцию, поданную РФ, - Кулеба 01

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Напомним, 3 апреля Украина блокировала предварительную попытку России провести в Генеральной ассамблее ООН резолюцию, которая создала бы условия для ослабления санкций.

Санкции против России Коронавирус и карантин
карантин МИД ООН Россия Кулеба Дмитрий COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+7 Олег Петренко c5e9dac0
Проект кацапской резолюции не читал, но тоже решительно осуждаю! Украина заблокировала в ООН еще одну манипулятивную резолюцию, поданную РФ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7572
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22.04.2020 18:47
+4 radius
нельзя такими новостями расстраивать местных порохоботов, где нет зрады и реванша, еще начнется у них когнитивный диссонанс Украина заблокировала в ООН еще одну манипулятивную резолюцию, поданную РФ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 224
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22.04.2020 18:48
+2 бостууга
А они и в этой теме ствершенно не унывают! Смотри выше. Украина заблокировала в ООН еще одну манипулятивную резолюцию, поданную РФ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2430
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22.04.2020 18:55
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