Нацгвардия охраняет общежитие в Вишневом, где зафиксирована вспышка COVID-19. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НГУ.
По предварительным данным, двое жителей одного из общежитий города Вишневого умерли от коронавируса, еще 37 инфицированы, трое находятся в реанимации. Среди заболевших есть дети. В общежитии проживает примерно 300 человек. Все они находятся в изоляции.
Жители дома полностью изолированы, посетителей не допускают внутрь. Работники Нацполиции, местные власти и волонтеры организуют доставку продовольственных товаров, лекарств и средств личной гигиены.
Напомним, 21 апреля стало известно, что в частном общежитии в городе Вишневое Киевской области зафиксирована вспышка коронавируса - 37 жителей дома заболели, двое умерли. Всех жильцов дома проверяют на коронавирус методом ПЦР-тестирования. В самом здании "введено состояние особого передвижения".
На 300 человек как минимум пяток таких твёрдолобых всегда найдётся...