Нацгвардия охраняет общежитие в Вишневом, где зафиксирована вспышка COVID-19. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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В общежитии города Вишневого неподалеку от Киева, где зафиксирована массовая вспышка коронавируса, Нацгвардия и Нацполиция "обеспечивают карантинные мероприятия и охраняют общественный порядок".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НГУ.

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По предварительным данным, двое жителей одного из общежитий города Вишневого умерли от коронавируса, еще 37 инфицированы, трое находятся в реанимации. Среди заболевших есть дети. В общежитии проживает примерно 300 человек. Все они находятся в изоляции.

Жители дома полностью изолированы, посетителей не допускают внутрь. Работники Нацполиции, местные власти и волонтеры организуют доставку продовольственных товаров, лекарств и средств личной гигиены.

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Нацгвардия охраняет общежитие в Вишневом, где зафиксирована вспышка COVID-19 02

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Нацгвардия охраняет общежитие в Вишневом, где зафиксирована вспышка COVID-19 03
Нацгвардия охраняет общежитие в Вишневом, где зафиксирована вспышка COVID-19 04
Нацгвардия охраняет общежитие в Вишневом, где зафиксирована вспышка COVID-19 05
Фото, видео Алексея Павлюка

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Напомним, 21 апреля стало известно, что в частном общежитии в городе Вишневое Киевской области зафиксирована вспышка коронавируса - 37 жителей дома заболели, двое умерли. Всех жильцов дома проверяют на коронавирус методом ПЦР-тестирования. В самом здании "введено состояние особого передвижения".

Силовики Коронавирус и карантин
Вишневое карантин Киевская область Нацполиция правоохранительные органы Национальная гвардия COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+7 ВКЛ_это_мы_01
Матрасы подстелите под окнами, а то повыбрасывают в окна тех, что с абсолютной уверенностью в своей правоте доказывал, что короновирус это - фейк...
На 300 человек как минимум пяток таких твёрдолобых всегда найдётся...
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22.04.2020 21:50
+6 mrSmith
Хозяин общежития по вашему должен контролировать жильцов и тестировать их на коронавирус?
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22.04.2020 22:09
+4 Igor L
Ну ось нарешті є вдалий приклад введення карантину! Не потрібно всю країну закривати вдома, потрібно діяти адресно! Є зараза в будинку - ізолюється весь будинок! Перевіряються масово мешканці сусідніх будинків, за потреби зона карантину збільшується ізолюється кілька будинків, але решта міста продовжує жити нормальним життям!
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22.04.2020 21:53
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