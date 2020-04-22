Нацгвардия охраняет общежитие в Вишневом, где зафиксирована вспышка COVID-19. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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В общежитии города Вишневого неподалеку от Киева, где зафиксирована массовая вспышка коронавируса, Нацгвардия и Нацполиция "обеспечивают карантинные мероприятия и охраняют общественный порядок".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НГУ.

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По предварительным данным, двое жителей одного из общежитий города Вишневого умерли от коронавируса, еще 37 инфицированы, трое находятся в реанимации. Среди заболевших есть дети. В общежитии проживает примерно 300 человек. Все они находятся в изоляции.

Жители дома полностью изолированы, посетителей не допускают внутрь. Работники Нацполиции, местные власти и волонтеры организуют доставку продовольственных товаров, лекарств и средств личной гигиены.





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Фото, видео Алексея Павлюка

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Напомним, 21 апреля стало известно, что в частном общежитии в городе Вишневое Киевской области зафиксирована вспышка коронавируса - 37 жителей дома заболели, двое умерли. Всех жильцов дома проверяют на коронавирус методом ПЦР-тестирования. В самом здании "введено состояние особого передвижения".