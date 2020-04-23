Кинологи 1-й Президентской бригады привлечены к антидиверсионной операции в Чернобыльской зоне, - Нацгвардия. ВИДЕО

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В рамках антидиверсионной операции, которая проводится в Чернобыльской зоне отчуждения и прилегающих территориях Киевской и Житомирской областей, спецназовцы и кинологи НГУ прочесывают местность в поисках диверсионных групп, которые осуществляют поджоги.

Воины отдельного отряда специального назначения "Омега" Северного Киевского территориального управления НГУ и кинологи 1-й Президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко обследуют территории, где обнаруживают новые очаги возгораний. Главной задачей военных правоохранителей является поиск и задержание поджигателей, сообщили в пресс-службе НГУ, передает Цензор.НЕТ.

Для максимальной эффективности спецназовцы и кинологи тесно взаимодействуют с экипажами беспилотных авиакомплексов Гвардейской авиационной базы.

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"С помощью полученных данных аэроразведки мы можем быстрее найти поджигателей, а также злоумышленников типа сталкеров и диггеров", - рассказывает Кирилл, военнослужащий отдельного отряда спецназначения "Омега".

Пожары в Украине
Житомирщина поджог пожар спецназ Чернобыль Зона отчуждения Национальная гвардия диверсия
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Топ комментарии
+13 Генрих Реалист
Запоздали. Но молодцы что начали. столько человек в полиции, нацгвардии...Давно пора. тоже самое надо и с незаконной вырубкой леса по все Украине, с бурштыновой мафией...ну до таможни добраться надо.
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23.04.2020 08:55
+1 Анатолий Панасюк
Там вже всьо згоріло, пізно спохватилися.
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23.04.2020 08:54
+1 Олександр Філіпов
Клещей найдут точно.
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23.04.2020 08:57
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