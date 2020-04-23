В Украину прибыл самолет "Мрия" с медицинским грузом. ВИДЕО
В Украину утром 23 апреля прибыл крупнейший в мире транспортный самолет АН-225 "Мрия" с медицинским грузом.
Прибытие самолета транслировал Офис президента, передает Цензор.НЕТ.
На месте присутствует президент Владимир Зеленский.
Самолет привез из Китая медицинские средства индивидуальной защиты: защитные маски, перчатки, костюмы.
Читайте также на "Цензор.НЕТ": На утро 23 апреля зафиксировано 578 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 7170, умерли 187 человек, 504 - выздоровели, - Минздрав