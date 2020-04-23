В Украину прибыл самолет "Мрия" с медицинским грузом. ВИДЕО

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В Украину утром 23 апреля прибыл крупнейший в мире транспортный самолет АН-225 "Мрия" с медицинским грузом.

Прибытие самолета транслировал Офис президента, передает Цензор.НЕТ.

На месте присутствует президент Владимир Зеленский.

Самолет привез из Китая медицинские средства индивидуальной защиты: защитные маски, перчатки, костюмы. 

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Коронавирус и карантин
Зеленский карантин медицина самолет COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+21 Vadim Dumikh
Опять показуха.. Осточертело, одно и тоже !
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23.04.2020 10:32
+16 Игорь Монахов
Мрия делала дополнительный круг при посадке чтобы Зешобла подготовилась к видеорепортажу и каждый сыграл свою показушную роль..пздц
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23.04.2020 10:47
+13 Vladimir Longer
Так Порошенко со своего кармана оплачивает помощь, а Зеленский с твоего...
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23.04.2020 10:41
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