Постановление о доплате врачам за борьбу с коронавирусом примут 24 апреля, - Степанов. ВИДЕО

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Минздрав планирует окончательно урегулировать механизм доплаты врачам.

Постановление относительно доплаты врачам, задействованных в борьбе с коронавирусом, будет принято на внеочередном заседании правительства в пятницу, 24 апреля. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

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Степанов напомнил, что с 1 апреля все доплаты медицинским работникам были урегулированы законодательством.

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"Сейчас мы мониторим информацию уже от департаментов здравоохранения, чтобы все без исключения руководители медицинских учреждений выплатили эти 300% должностного оклада за март. Завтра на внеочередном заседании правительства мы планируем принять постановление, которое окончательно урегулирует, где предусмотрено 300% заработной платы всем без исключения медработникам, которые работают с коронавирусной болезнью", - заявил глава Минздрава.