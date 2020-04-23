С начала суток наемники РФ четыре раза обстреляли украинские позиции, потерь нет, - Минобороны. ВИДЕО

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С начала текущих суток российско-оккупационные войска осуществили 4 обстрела.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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Так, на луганском направлении противник около 11 часов выпустил 4 мины калибра 82 мм по позициям украинских сил возле Орехово, на что сразу, как отметили в Минобороны, получил ответ из станкового противотанкового гранатомета.

Трижды оккупанты открывали огонь на донецком направлении: "Оборудованные в районах н.п. Новоселовка Вторая и Авдеевка позиции подразделений Объединенных сил враг утром обстрелял из гранатометов различных систем и пулеметов. Кроме того, провокацию с применением крупнокалиберного пулемета противник в 9:30 утра устроил неподалеку от Павлополя. В ответ украинские воины применили дежурные огневые средства, чем заставили оккупантов прекратить огонь".

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"За текущие сутки потерь среди наших защитников нет, потери со стороны противника уточняются", - сказано в сообщении.